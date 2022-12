Mieszkanie lub loft serwisowany od Euro Stylu możesz mieć w ciągu kilku miesięcy

Jest w czym wybierać!

DOKI Living i MONTOWNIA. Centrum Gdańska to jeden z najatrakcyjniejszych terenów w Polsce. Przywracana w nim do życia dzielnica - Młode Miasto, w najbliższych latach stanie się jedną z wizytówek aglomeracji, podobnie jak ma to miejsce w innych portowych miastach Europy, jednak w tym przypadku mamy także silny kontekst historyczny. Powstające na postoczniowych terenach DOKI to wielofunkcyjna inwestycja. Znajdzie się tu m.in. mieszkaniowy kwartał zabudowy - DOKI Living, w którym zaprojektowano ponad 1000 apartamentów o zróżnicowanych metrażach, a w parterach budynków ponad 100 lokali usługowych.. Loggie, wykusze i tarasy na wyższych kondygnacjach zapewnią wyjątkowe widoki na Stare Miasto, baseny portowe czy charakterystyczne stoczniowe żurawie. Tuż obok budynków mieszkalnych Doki Living powstaje MONTOWNIA. Zabytkowy, starannie rewitalizowany budynek połączy kilka usługowych funkcji – znajdą się w nim lofty o hotelowym charakterze (funkcjonujące jako apartamenty serwisowane), przestrzeń konferencyjna oraz duży food hall. Lofty będą gotowe do odbioru przez właścicieli już grudnie br., a pierwszych gości MONTOWNIA powita w kwietniu 2023 roku.