Mieszane uzczucia w sztabie PiS. Reakcje komitetów po wynikach wyborów

Porównujemy reakcje komitetów po wyborach parlamentarnych cztery lata temu i teraz. Znane są wyniki powyborczego badania exit poll. Według sondażu Prawo i Sprawiedliwość zdobyło najwięcej głosów, jednak nie ma szans na kontynuację rządów. W 2019 r. Prawo i Sprawiedliwość rozbiło konkurencję, uzyskując 43,6 proc. Natomiast Koalicja Obywatelska mogła pochwalić się wynikiem na poziomie 27,4 proc. Po czterech lata sytuacja jest już zupełnie inna. PiS ma zdecydowanie mniejszą przewagę, ponieważ w 2023 partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała 36. 8 proc., podczas gdy KO pod przywództwem Donalda Tuska 31,6 proc. Jeżeli oficjalne wyniki wyborów będą podobne, będzie to oznaczało, że PiS straci władzę a przejmie ją obecna opozycja tworzona przez KO, Lewicę i Trzecią Drogę. Frekwencja wyborcza była rekordowa. Wyniosła 72,9 proc. To rekord w historii Polski. Frekwencja w referendum wyniosła 40 proc. Oznacza to, że jego wynik nie jest wiążący.

Rozwiń