Międzylesie: zakwaterują policjantów w hotelu dla rodziców chorych dzieci

Rodzice dzieci, które trafią pomiędzy 8 a 12 listopada do Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, mogą mieć problem ze znalezieniem noclegu. Przeznaczony dla nich hotel został bowiem wynajęty przez policję. To tu mają nocować funkcjonariusze, którzy będą zabezpieczać m.in. Marsz Niepodległości.

W związku z obchodami 100-lecia Święta Niepodległości do Warszawy zostanie ściągniętych kilka tysięcy policjantów z całej Polski. Muszą zostać gdzieś zakwaterowani. Jednym z takich miejsc ma być właśnie hotel Patron w Międzylesiu.

Obiekt - jak informuje "Fakt" - ma 220 pokoi i oferuje specjalne niższe ceny dla pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka i ich rodziców. Szpital poleca go na swojej stronie internetowej. Nie ma jednak wpływu na to, komu szefostwo hotelu wynajmie pokoje.

- Choć hotel Patron położony jest na terenie Centrum Zdrowia Dziecka, my nim nie administrujemy - wyjaśnia "Faktowi" rzeczniczka CZD Katarzyna Gardzińska.

Hotel oficjalnie odmówił dziennikarzom gazety informacji o rezerwacji pokoi dla policjantów. Jednak gdy dziennikarka przedstawiła się jako matka chorego dziecka, które w połowie listopada ma trafić do szpitala i chciała wynająć pokój, dowiedziała się, że jest to niemożliwe. - W tym terminie nie mamy żadnego wolnego pokoju. Od 8 do 12 listopada mamy taką dużą rezerwację po prostu - tłumaczyła recepcjonistka hotelu.