"Wszystko jest oczywiste. I fakt, że w Odessie nie doszło do ataku na kolumnę. A gdyby cel był wyznaczony, to by go osiągnęli. I fakt, że ten cholerny klaun to tylko kokainowy cień swojego pana, ślepa, antyrosyjska broń. I to, że w zasadzie nie ma znaczenia, kto sprawuje funkcję przywódcy reżimu neonazistowskiego" - napisał Miedwiediew w mediach społecznościowych.