Michał Dworczyk i Elżbieta Witek. Przygasłe gwiazdy PiS

Co ciekawe, Dworczyk - jak mówi się nieoficjalnie w partii - chciał za jakiś czas odejść z kancelarii premiera i zostać ministrem obrony narodowej (co, jak słyszymy, było jego celem od dawna). Ba, niektórzy przymierzali Dworczyka do funkcji... przyszłego szefa rządu (on sam się od tego zdecydowanie odcinał).