Miał opiekować się dzieckiem, a je zgwałcił. Trafił do więzienia i po tygodniu zginął

Daniel Davey trafił do aresztu na początku stycznia. Był skazany na sześć i pół roku więzienia.

Mężczyznę znaleziono martwego w jego celi. Na razie nie ustalono, czy było to samobójstwo, czy też zamordowali go inni więźniowie. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało, że jego śmierć zbada Rzecznik Praw Obywatelski do spraw więziennych - informuje "Daily Express".