Miał molestować 14-latka na obozie. Matka zorganizowała prowokację

55-letni mężczyzna jest podejrzany o "doprowadzenie małoletniego poniżej 15. roku życia do poddania się innej czynności seksualnej". Miał molestować 14-letniego chłopca na obozie wakacyjnym. Jest akt oskarżenia.



Jak informuje TVN24, Prokuratura Rejonowa Gdańsk –Oliwa w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.

Jak relacjonowała stacji matka chłopca, jej syn wyjechał w wakacje na obóz do Olecka. To tam poznał Marka W., który przedstawiał się jako psycholog dziecięcy. Po powrocie dziecka do domu, mężczyzna poprosił matkę chłopca o spotkanie, na którym poprosił ją, by mógł kontynuować spotkania z chłopcem.