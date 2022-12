Mi-24 runął o ziemię. Żołnierze z Grupy Wagnera spłonęli żywcem

Kolejny bolesny cios wymierzony w armię Putina. Tym razem do sieci trafiło nagranie z momentu zestrzelenia rosyjskiego Mi-24, który należał do rosyjskich najemników z Grupy Wagnera. Wracając z misji, wagnerowcy próbowali dostać się do swojej bazy w Rosji od strony obwodu ługańskiego. Jednak Ukraińcy im na to nie pozwolili, celnie trafiając w śmigłowiec i doprowadzając do jego awarii. Na nagraniu udostępnionym w sieci widać, że pilot próbował jeszcze ratować załogę, ale śmigłowiec Mi-24 kompletnie nie reagował. Po chwili lotu maszyna runęła na ziemię. Doszło do eksplozji. Grupa ok. 6 - 8 rosyjskich najemników zginęła na miejscu.