Mężczyzna zasnął na mrozie. Mogło się to skończyć tragicznie

Policjanci otrzymali informację o śpiącym pod sklepem mężczyźnie. Według relacji świadków, miał być pod wpływem alkoholu.

Policjanci postanowili poszukać mężczyzny. Znaleźli go w ciemnej uliczce. 51-latek miał trudności z poruszaniem się i porozumiewaniem. Dzielnicowi zabrali go do radiowozu, skorzystali z jego telefonu i zadzwonili do rodziny. Okazało się, że mężczyzna choruje na cukrzycę, a rodzina szukała go od kilku godzin.