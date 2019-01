Metro Warszawa - pierwszy pociąg metra dojechał na Targówek. Już niebawem otwarcie trzech nowych stacji metra

Metro w Warszawie już niebawem powiększy się o kolejne trzy stacje. Mieszkańcy stolicy za kilka miesięcy dojadą drugą linią metra na stacje Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy oraz Trocka.

Metro Warszawa – pierwszy przejazd metra na Targówek

We wtorek Rafał Trzaskowski , jego zastępcy, a także dziennikarze i osoby odpowiadające za budowę po raz pierwszy wjechały na nowe stacje metra. Tempo jazdy na razie pozostawia wiele do życzenia, bowiem przy prędkości 30 km/h przejazd trzech stacji zajął około 15 minut. Pociąg nie mógł jechać szybciej, ponieważ nowe torowisko jest na razie testowane. We wtorek metro po raz pierwszy dojechało na targówek.

Metro Warszawa – kiedy metro na Targówku?

Prace nad nowymi stacjami metra w Warszawie idą bardzo sprawnie. Przystanek Targówek Mieszkaniowy jest już niemalże gotowy do użytku. Na peronie znajdują się ławki dla pasażerów, a w pobliżu wejścia stoją bramki gotowe do wpuszczania pierwszych osób. Jak zaznacza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, prace idą bardzo sprawnie. Firma Astaldi pracująca nad tą częścią metra do maja musi oddać trzy stacje. Niewykluczone, że prace zostaną zakończone nieco wcześniej. Po zakończeniu budowy do akcji wkroczą urzędnicy oraz inspektorzy, których zadaniem będzie sprawdzenie, czy nowe stacje spełniają wszystkie wymogi. Ten proces może potrwać nawet kilka miesięcy. Jeśli wszystkie prace będą przebiegały sprawnie, to pierwsi pasażerowie jeszcze w wakacje dojadą metrem na Targówek.