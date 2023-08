Meduza: "Bomba czy rakieta?". Co zabiło Prigożyna?

Ustalenie, czy to bomba podłożona w samolocie, czy wystrzelona w jego kierunku rakieta przyczyniła się do śmierci Prigożyna, ma, według rosyjskiego portalu, oczywiste znaczenie polityczne. Jeżeli przyczyną był pocisk ziemia-powietrze, nie będzie wątpliwości, że za zestrzelenie i zabicie najbardziej znanego przywódcy najemników w kraju odpowiada rosyjskie wojsko. Z kolei bomba na pokładzie samolotu pozwala na wskazanie praktycznie dowolnego sprawcy. Nie da się wykluczyć, że to dzieło władz rosyjskich.