Media bez wyboru. Adam Bodnar: Jarosław Kaczyński realizuje strategię z 2011 roku

Rzecznik Praw Obywatelskich popiera protest mediów i zwraca uwagę na to, że nowy projekt Ministerstwa Finansów obarczający właścicieli mediów daniną, przypomina model węgierski. - W Polsce też mamy do czynienia z modelem "salami" (odcinanie niezależnych mediów "po kawałku" - red.). W 2011 roku prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział budowę Budapesztu w Warszawie. I od tego momentu on buduje konsekwentnie swoją strategię polityczną - mówił w programie "Newsroom" WP Adam Bodnar. Prawnik ocenił także, że nabycie przez PKN Orlen grupy Polska Press przypomina mu scenariusz węgierski. - Na szczeblu lokalnym dojdzie do koncentracji mediów przez państwo. Mamy oddziały lokalne TVP, lokalne rozgłośnie Polskiego Radia, teraz dojdą do tego tytuły prasowe oraz portale lokalne. Będzie to miało duże znaczenie z punktu widzenia wyborów lokalnych oraz jednomandatowych wyborów do Senatu - mówił Adam Bodnar.

