Mechanik porwał samolot i rozbił się. Jest nagranie jego rozmowy z wieżą

Mechanik porwał pusty samolot, wystartował i przez godzinę latał nad stanem Waszyngton. Eksperci nie mogą uwierzyć, że do czegoś tak nieprawdopodobnego mogło dojść. Samolot runął w pobliżu Seattle. Zanim jednak to się stało, porywacz rozmawiał z kontrolerem. Upubliczniono nagranie tej rozmowy.

Pilot to 29-latek z hrabstwa Pierce, pracownik linii lotniczej. Lokalna policja zaznacza, że z pewnością nie był to zamach terrorystyczny. Mężczyzna zginął w rozbitej maszynie.

Dramatyczne nagranie i zapis rozmowy z porywaczem

Porywacz mówi, by kontroler zwracał się do niego imieniem Rich. Pyta, czy jeśli uda mu się wylądować, to możliwe, że Alaska Airline zatrudni go jako pilota. - Myślę, że wszędzie daliby ci pracę, gdybyś zdołał tym wylądować - odpowiada mu kontroler. - Tak, racja - reaguje 29-latek.