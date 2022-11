McDonald’s wycofał się z Białorusi. Komiczna reakcja Łukaszenki

Łukaszenka: Co? Bułki nasi nie potrafią przekroić?

Dalej "pouczał", że "Białorusini powinni sami robić to, co kiedyś robił ten McDonald’s". - U nas co? Bułki nie potrafią przekroić na pół i wepchnąć pomiędzy dwie połówki mięsa, ziemniaków i sałaty? - pytał zgromadzonych na sali. - Boże, kto się tym żywi? - dodał, kręcąc głową z politowaniem.