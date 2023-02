mBank kupił kolejne prace polskich malarzy. Wystawia je w Katowicach

Wspomniane granice malarstwa z pewnością przekraczają "Tomiszcza" Alicji Kubickiej – instalacja z książek stworzonych przez artystkę z nieudanych i pociętych obrazów. Do kategorii ciekawych eksperymentów z malarską materią zaliczyć należy prace Filipa Rybkowskiego, Marcina Janusza czy Szymona Szewczyka. Z kolei obrazy Vadima Korosa powstają dzięki jego "współpracy" z komputerem i specjalnym programem ingerującym w proces twórczy artysty. Wreszcie zakupione do kolekcji dzieło Szawła Płóciennika, to typowy asamblaż, zaś praca Zuzanny Śmigielskiej ciekawie łączy tradycyjne malarstwo z elementami videoartu. W kolekcji znalazł się także niezwykły malarski dywan Stacha Szumskiego. Artysta ten z okazji wystawy stworzył również wyjątkowy mural w Rondzie Sztuki będący formą zapisu malarskiej improwizacji.