Mazowsze. Dramatyczny wypadek w Henrykowie-Urocze. Koziołkujące auto wpadło na parking

Na skrzyżowaniu w Henrykowie-Urocze, jednej z miejscowości w gminie Piaseczno, doszło do dramatycznie wyglądającego wypadku. Po zderzeniu z drugim samochodem, auto koziołkujące wpadło na parking przed sklepem. Wprost na kolejny samochód, do którego wsiadało dwóch mężczyzn.

W tym czasie do jednego z aut na parkingu wsiadało dwóch mężczyzn. Jeden z nich, gdy zobaczył, co się dzieje, w ostatniej chwili odskoczył od auta. Drugi szybko do niego wsiadł. W tym momencie koziołkująca toyota uderzyła w pojazd.