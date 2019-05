Matura 2019. Czas na matematykę. Co można wnieść na salę? Ile punktów trzeba zdobyć, żeby zdać?

Matura 2019 rozpoczęła się 6 maja egzaminem z języka polskiego. We wtorek 7 maja maturzyści przystąpią do matury z matematyki. Co można wnieść na salę egzaminacyjną? Jak wygląda kalkulator prosty?

Matura 2019. We wtorek 7 maja uczniowie będą zdawać maturę z matematyki. (East News, Fot: Rafal Gaglewski/REPORTER)

Matura 2019 – egzamin z matematyki

We wtorek 7 maja uczniowie zmierzą się z maturą z matematyki. O godzinie 9 rano zdający otworzą arkusze zawierające zarówno zadania zamknięte (wybór jednego z wariantów odpowiedzi), jak i pytania otwarte (wymagające przeprowadzenia bardziej skomplikowanych obliczeń).

Na maturze z matematyki można zdobyć 50 punktów. Na napisanie egzaminu zdający mają 170 minut.

Matura 2019 z matematyki – jak zdać?

Matura z matematyki dla wielu zdających jest najtrudniejszym egzaminem. Aby go zaliczyć, trzeba zdobyć 15 punktów, czyli 30 proc. wszystkich punktów możliwych do zdobycia.

Matura 2019 z matematyki – kalkulator prosty i inne pomoce

Wielu zdających z pewnością zastanawia się, co można wnieść na salę egzaminacyjną. Oprócz chusteczek, małej wody i długopisu lub pióra z czarnym tuszem, na salę można zabrać również kalkulator prosty (wyliczający pierwiastki 2 stopnia), linijkę i cyrkiel. Szkoły zapewniają zdającym tablice matematyczne zawierające najważniejsze wzory i stałe.

