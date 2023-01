Matka z córką zginęły na przejeździe kolejowym. Policja szuka świadków

Choć do tragicznego wypadku w Wieniawie (woj. mazowieckie) doszło 13 grudnia, do dziś policja próbuje ustalić dokładne okoliczności makabrycznego zdarzenia. Dramat rozegrał się na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. W przyjeżdżającego przez tory seata uderzył pociąg relacji Radom-Drzewica. W środku samochodu jechała matka z córką. Obie zginęły. Policja apeluje do świadków zdarzenia o kontakt.