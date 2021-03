Mateusz Morawiecki z poparciem Zbigniewa Ziobro? Premier oceniony bez taryfy ulgowej

W ostatnich tygodniach pojawiały się plotki, że szykowana jest zmiana na stanowisku premiera. Czy Mateusz Morawiecki jest w tej chwili najlepszą możliwą osobą piastującą funkcję szefa rządu? O zdanie zapytaliśmy ważnego posła Solidarnej Polski, Jana Kanthaka. - Mateusz Morawiecki jest premierem, ponieważ wskazuje go i popiera w dalszym ciągu PiS i Jarosław Kaczyński. Taka jest umowa koalicyjna - odpowiedział wymijająco w programie WP "Newsroom". Polityk zaznaczył jednak, że Morawiecki "ma wiele osiągnięć, sprawnie zarządza Radą Ministrów i jest wskazywany przez PiS jako najlepsza osoba, która jest odpowiednia do kierowania pracami rządów". Czy gdyby opozycja złożyła wniosek o wotum zaufania dla premiera Morawieckiego, to Jan Kanthak zagłosowałby za pozostawieniem go na tym stanowisku? - Oczywiście, że za. Jesteśmy Zjednoczoną Prawicą i wbrew temu, co w przekazach medialnych się znajduje, tworzymy stabilny rządu, który ma stabilną większość. Nie ma żadnych podstaw, żeby podważać ten sojusz - zapewnił członek obozu władzy.

