Mateusz Morawiecki u papieża Franciszka. Pierwsze takie spotkanie premiera

Szef rządu poleciał do Watykanu, by spotkać się z papieżem Franciszkiem. To pierwsze spotkanie Mateusza Morawieckiego w roli premiera z Ojcem Świętym. Audiencja rozpoczęła się po godz. 10.

W poniedziałek premier udał się do Watykanu (PAP, Fot: Valda Kalnina)

Spotkanie z papieżem Franciszkiem to nie jedyny punkt wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Watykanie. Po niej szef rządu ma rozmawiać z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem

Złoży też kwiaty na grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra. W Watykanie premierowi towarzyszą między innymi Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera, Marek Suski, szef gabinetu politycznego i Joanna Kopcińska, rzeczniczka rządu.

Przypomnijmy, że 2 kwietnia minęło 13 lat od śmierci Jana Pawła II. W 2014 roku został kanonizowany.

