Masowe odmowy w armii Putina. Ukraina publikuje najnowsze dane [RELACJA NA ŻYWO]

Po tym, jak Stany Zjednoczone zapowiedziały wysłanie kolejnego pakietu uzbrojenia do Ukrainy, po raz kolejny pojawiły się sugestie i głosy rozczarowania, że wśród sprzętu brakuje słynnych systemów rakietowych ATACMS z siłą rażenia do 300 kilometrów. - Lepiej dostarczyć 10 HIMARS-ów, które ponownie zniszczą infrastrukturę Rosjan i most pontonowy, niż "bawić się w dostawę" pocisku, który przeleci 300 kilometrów i np. uderzy w Krym – mówi Wirtualnej Polsce prof. Daniel Boćkowski, ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Rzeszowskiego.