Maski ochronne z Agencji Rezerw Materiałowych.Sprawdziliśmy dokumentację przetargową

Maski ochronne nie są towarem pełnowartościowym...

- Maski nie mogły trafić do medyków ponieważ wymagałyby wymiany części składowych i podzespołów, gwarantujących szczelność tego towaru, a tym samym bezpieczeństwo osób ich użytkujących. Przegląd główny masek nie został wykonany, ponieważ był bardzo kosztotwórczy, tj. niekorzystny z ekonomicznego punktu widzenia oraz czasochłonny, co spowodowałby brak dostępności w rezerwach strategicznych tego towaru na okres od 8 do 12 miesięcy w momencie rozpoczęcia tego procesu - dodają urzędnicy.

Co ciekawe, resort przekonuje, że "maski nie spełniały standardów bezpieczeństwa i nie mogłyby być udostępniane bez wymaganego przeglądu. Byłoby to narażaniem życia obywateli". Przypomnijmy, że nie przeszkadzało to Agencji sprzedać blisko 35 tys. takich masek. Jak się okazuje "bez standardów bezpieczeństwa" i ze świadomością, że odbiorcy będą "narażeni na zagrożenie zdrowia".

Reszta masek ochronnych w magazynie

A co z resztą masek - czyli ok. 30 tys. sztuk, które nie zostały sprzedane przez ARM? Według TVN24, w magazynach Agencji miało pozostać jeszcze ok. 24 tysięcy sztuk. Ponad 5 tysięcy trafiło do Chin, jako rządowa pomoc z Polski. Co innego twierdzi "Gazeta Wyborcza", która na początku kwietnia próbowała ustalić co się stało z pozostałymi maseczkami. Dziennikarz "GW" podając się za przedsiębiorców, dzwonił do składnic Agencji w Szepietowie, Wąwale, Tomaszowie Mazowieckim, Kamienicy Królewskiej i Zalesiu, które miały na stanie maski. Sprzęt miał zostać całkowicie rozsprzedany "prywaciarzom".