Masakra w Ostrawie. Zabójca skarżył się, że lekarze nie chcą go leczyć

Zawsze uśmiechnięty, uprzejmy. Taki według relacji sąsiadów miał 42-letni Ctirad Vitasek, który we wtorek urządził masakrę w szpitalu w Ostrawie. Mężczyzna był przekonany, że miał raka i skarżył się, że nikt nie chce go leczyć.

- Był moim sąsiadem. Przychodził czasem do gospody. Przyjemny, miły, zawsze z uśmiechem, trzymał drzwi dla innych. Widziałam go ostatnio trzy tygodnie temu. Uprawiał sport, jeździł na łyżwach, chodził na siłownię - powiedziała portalowi iRozhlas.cz Dana, właścicielka lokalnej restauracji.

- Wiem, że miał dziewczynę, spotykaliśmy się czasem. Był zawsze pozytywnie nastawiony. Był jedynym, który dziewczynom w biurze przynosił kwiaty. Chodziliśmy razem na narty. Był po prostu normalnym facetem - powiedział jeden z kolegów zabójcy w rozmowie z gazetą "Mlada Fronta Dnes". Jak dodał, widząc jego zdjęcie w telewizji nie mógł uwierzyć, że to on. Miał na sobie nowe buty oraz zegarek, którego nigdy nie nosił. - Wciąż łudzę się, że okaże się, że to jednak nie on.