Marynarz z Polski dwa miesiące walczy o życie w Chinach. Wróci do kraju dzięki pomocy premiera

31-latek utknął w Chinach przed pandemią koronawirusa. Kiedy miał wracać do Polski, trafił do szpitala i pozostawał w ciężki stanie. Dzienny koszt jego leczenia wynosi nawet 15 tys. Trwała walka o powrót mężczyzny do Polski. Ostatecznie się udało, dzięki zaangażowaniu polityków.

