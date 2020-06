Marszałek Sejmu Elżbieta Witek o dacie wyborów prezydenckich

Przypomnijmy, że we wtorek Sejm przegłosował poprawki, które do ustawy o wyborach prezydenckich wprowadził Senat. W bloku głosowań przyjęto zapis, na mocy którego to PKW - na wniosek ministra zdrowia - zdecyduje o zarządzeniu na jakimś terenie wyborów korespondencyjnych. Odrzucono m.in. poprawkę dotyczącą minimalnego czasu na zbieranie podpisów. Przychylności Sejmu nie zyskała także możliwość robienia tego przez ePUAP - czyli przy pomocy bezpłatnej rządowej platformy internetowej, przez którą można kontaktować się z różnymi urzędami.