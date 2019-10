Marsz Równości w Lublinie. Doniesienie do prokuratury na prezydenta Krzysztofa Żuka

Organizator lubelskiego Marszu Równości złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Lublina. Zdaniem Bartosza Staszewskiego Krzysztof Żuk mógł przekroczyć swoje uprawnienia.

Ratusz odniósł się do tej kwestii w rozmowie z portalem dziennikwschodni.pl. - Prezydent działał w interesie publicznym i bezpieczeństwa mieszkańców. To, że sądy nie podzieliły tej argumentacji, nie może być podstawą do twierdzenia o rzekomym popełnieniu przestępstwa. Wydając zakaz prezydent kierował się informacjami m.in. od policji. To potwierdziło się po zgromadzeniu - tłumaczyła rzeczniczka prezydenta Lublina Katarzyna Duma.