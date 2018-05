Marek Suski o protestujących: co mamy zrobić, nie użyjemy wojsk NATO

Już ponad miesiąc protestujący śpią na sejmowym korytarzu. - Nie jesteśmy w stanie protestujących zmusić do wyjścia z Sejmu, przecież nie użyjemy środków przymusu. Będziemy się nimi opiekować tak, jak do tej pory - powiedział Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego.

- Jak panie nie chcą wyjść, to co możemy zrobić? Cały czas karetka w razie, gdyby coś się stało. Chcieliśmy dać salę z łóżkami, ale panie odmówiły - tłumaczył Marek Suski w Porannej rozmowie w RMF FM.

Podkreśla jesnak, że "w każdym cywilizowanym kraju jeśli ktoś chce protestować, to taki protest zgłasza a to jest protest niezgłoszony". - Ale co mamy zrobić, nie użyjemy wojsk NATO - skomentował.