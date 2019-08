Marek Kuchciński i afera samolotowa. Marszałek rezygnuje z funkcji

Marek Kuchciński i pytanie o jego przyszłość. Wątpliwości co do losów marszałka, "bohatera" tzw. afery samolotowej, miał rozwiać prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zrobił to jednak sam marszałek. - Jutro zamierzam złożyć rezygnację - oświadczył.

Jarosław Kaczyński komentuje tzw. aferę samolotową

Jako pierwszy głos na konferencji zabrał Marek Kuchciński. - W dniu jutrzejszym zamierzam złożyć rezygnację - powiedział. Podkreślił przy tym, że "nie złamał prawa". Wytłumaczył, że rezygnuje z funkcji, bo opinia publiczna źle go ocenia. Tym samym potwierdziły się nieoficjalne informacje Wirtualnej Polski.

- Podtrzymuję stanowisko, że marszałek nie złamał prawa. Ale skoro państwo najwyraźniej mają inne zdanie, to mogę powiedzieć, że decyzja pana marszałka jest związana z naszym hasłem: słuchać Polaków - zaznaczył prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Zwrócił uwagę na loty Donalda Tuska. - Trzeba się tym bardzo poważnie zająć. My też się tym zajmiemy. Przede wszystkim uregulujemy prawo. Wkrótce zostanie złożona ustawa - dodał.

- Skoro opinia publiczna domaga się rygorów, to te rygory będą - podsumował Kaczyński. Na koniec Radosław Fogiel zaapelował o uczciwość o ocenach i podkreślił, że marszałek nie złamał prawa.

Kulisy sprawy

Przypomnijmy, że Marek Kuchciński wywołał powszechne oburzenie, kiedy opinia publiczna dowiedziała się, że latał rządowym samolotem ze swoją rodziną. Później okazało się, że na pokład zabierał też innych polityków PiS i ich rodziny.

Choć Centrum Informacyjne Sejmu odniosło się do sprawy, media zdobywały kolejne informacje, ukazujące Kuchcińskiego w nie najlepszym świetle.

Przedstawiciel PiS Joachim Brudziński mówił o przeprosinach. W końcu padły one też z ust marszałka, do tych, którzy poczuli sie urażeni.