Marek Kondrat o wyborach: Nie mogę nie przeżywać losów ojczyzny

Marek Kondrat, jak sam przyznał, znalazł miejsce do życia poza Polską. - Korzystam z tego, co mi Polska zaoferowała, wchodząc do Unii Europejskiej - stwierdził w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Aktor nie będzie jednak głosował korespondencyjnie, tak jak większość przebywających za granicą Polaków. Bo na wybory wróci, żeby zagłosować osobiście.