Marcin Kierwiński o Zbigniewie Ziobrze: w przyszłej kadencji Sejmu trafi przed Trybunał Stanu

- Zbigniew Ziobro powinien zostać odwołany za łamanie konstytucji - twierdzi Marcin Kierwiński z PO. Poseł odniósł się również do projektu raportu szefa komisji ds. VAT, który zaproponował postawienie przed Trybunałem Stanu m.in. Donalda Tuska i Ewy Kopacz.

Horała odniósł się również do kwestii postawienia przed Trybunełem Zbigniewa Ziobry. - Dwie sprawy, o których dzisiaj rozmawiamy są absolutnie nieporównywalne, bo jak porównać setki miliardów straconych przez budżet państwa z tym, co trzech panów z jakąś panią tam do siebie pisało. Piebiak podał się do dymisji i bardzo słusznie - powiedział polityk PiS.