Manifestacja przed Sądem Najwyższym w obronie Igora Tulei

We wtorek rano przed Sądem Najwyższym odbyła się demonstracja wspierająca sędziego Igora Tuleyę. Miejsce i czas demonstracji był nieprzypadkowy, gdyż w tym czasie Izba Dyscyplinarna SN rozpatrywała wniosek Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu sędziemu Tulei. Wcześniej zapowiedział on, że nie stawi się on na rozprawie Izby i godzi się z tym, że zostanie doprowadzony na nią pod przymusem.