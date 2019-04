Mamy prognozę pogody na Wielkanoc. +24 st. C na mapach

Przed nami jeszcze zimowy akcent w piątek, ale już w weekend nie będzie tak chłodno. Synoptycy mają bardzo dobre informacje. W Wielki Tydzień i Wielkanoc czeka nas fala ciepła. To już niemal pewne: święta przywitamy w wiosennej aurze.

Prognoza pogody na Wielki Tydzień i Wielkanoc: najcieplej będzie w sobotę (Twitter.com/ventusky.com/screen)

Do niedzieli włącznie w centrum i na północy Polski pogodę kształtował będzie wyż "Katherina" znad Skandynawii. To on sprowadza nam arktyczne masy powietrza. Z kolei na południu może padać deszcz i deszcz ze śniegiem, bo tam oddziałuje rozległy niż znad Bałkanów. Jednak z dnia na dzień będzie coraz cieplej, z temperaturami od 5-9 st. C na północy do 11-13 st. C w pozostałej części kraju.

Od poniedziałku do środy może jeszcze lokalnie popadać. Wyż "Katherina" zacznie jednak przemieszczać się w kierunku zachodniej Rosji, a kiedy pod koniec przyszłego tygodnia znajdzie się nad Ukrainą, to "buchnie" u nas ciepłem z południa.

W czwartek i piątek na zachodzie kraju temperatura dobije nawet do 20 kreski - zapowiadają w długoterminowej prognozie dla Wirtualnej Polski synoptycy biura Cumulus.

Z obecnych modeli pogodowych wynika, że w Wielki Piątek będzie od 17-19 st. C na wschodzie do 21-23 st. C na zachodzie.

Prognozowane temperatury w Wielki Piątek

Zdaniem ekspertów Cumulusa maksimum ocieplenia przypadnie na Wielką Sobotę.

Termometry wskażą tego dnia od 17-19 st. C na północnym wschodzie przez 20-21 st. C w centrum do 21-24 st. C w regionach południowo-zachodnich.

W niedzielę delikatnie ochłodzi się, ale bez obaw, bo nad Estonią i Łotwą pojawi się kolejny ośrodek wyżowy.

Wyż znad Bałtyku niemal w całym kraju zapewni nam ciąg dalszy ładnej, słonecznej aury. Nieco więcej chmur - na przemian ze słońcem - i trochę przelotnego deszczu może pojawić się tylko na południu kraju.

Ośrodek wyżowy wprawdzie "odetnie" nas od "strumienia" bardzo ciepłego powietrza napływającego z południa, ale mimo to w niedzielę, jak i lany poniedziałek termometry wskażą od 16-18 st. C na wschodzie do 18-20 st. C na zachodzie - wyjaśniają specjaliści Cumulusa, zastrzegając, że to wstępne prognozy, które mogą jeszcze się zmienić.