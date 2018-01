Mamy pewność. Marek K. z rejestru przestępców seksualnych nie zgwałcił nieletnich

Okradł, związał sznurkiem i dotkliwie pobił - to kulisy gwałtu ze szczególnym okrucieństwem, którego dopuścił się Marek K. Mężczyzna znalazł się w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Potwierdziliśmy jednak, że niesłusznie nazywa się go pedofilem.

- Jeżeli rejestr przyczyni się do uchronienia choć jednego dziecka, to warto było go tworzyć - powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Powołał się przy tym na przypadek zidentyfikowania pracownika małopolskiego domu kultury Marka K., który miał się dopuścić gwałtu na dzieciach w przeszłości. - Jeżeli okaże się to prawdą, to Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym jest skuteczny - dodał.

Marek K., po tym jak został zidentyfikowany przez rodziców podopiecznych za pomocą rządowego rejestru, stracił pracę. Dyrektor Domu Kultury w Wolbromiu postanowił nie przedłużać z nim umowy, o czym poinformował w rozmowie z Wirtualną Polską.