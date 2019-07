Mamed Chalidow zaatakowany przez rapera. Pih przywołuje Jezusa

Są rzeczy, o których mawia się, że w publicznych sporach nie powinno się ich dotykać. Dom, rodzina, wiara - to najważniejsze z nich. Białostocki raper Pih słynie jednak z tego, że z polityczną poprawnością nie chce mieć nic wspólnego. Na najnowszej płycie wykpił Mameda Chalidowa, zadając cios poniżej pasa.

Album popularnego artysty "Non serviam" trafił już do sprzedaży, jest także w całości dostępny na You Tube i serwisach streamingowych. Nic więc dziwnego, że utwory naszpikowane mocnymi, szybko rapowanymi tekstami są już "rozkminiane" przez fanów.