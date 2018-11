Małżonka ministra Zbigniewa Ziobry zmusiła TVN do sprostowania nieprawdziwych informacji

W przerwie programu TVN24 "Kawa Na Ławę" do prowadzącego Konrada Piaseckiego zadzwoniła małżonka ministra Zbigniewa Ziobro, która domagała się sprostowania nieprawdziwej informacji - podanej w czasie audycji - jakoby minister sprawiedliwości był znajomym Grzegorza Kowalczyka, którego nazwisko pojawia się w kontekście tzw. afery KNF.

"Wypowiedź red. Konrada Piaseckiego w TVN24 o rzekomej znajomości mininistra Zbigniewa Ziobry z Panem Grzegorzem Kowalczykiem to klasyczny FAKE NEWS. Min. Ziobro go nie zna i nigdy nie utrzymywał z nim żadnych kontaktów. Zwracam się do mediów mainstreamowych o umiar w tworzeniu fake newsow!" - napisał na Twitterze rzecznik resortu sprawiedliwości Jan Kanthak.

W przerwie programu do studia TVN24 zadzwoniła małżonka ministra Ziobry, która także domagała się sprostowania tej - jak się okazało - nieprawdziwej informacji. Poinformował o tym sam prowadzący "Kawę na Ławę" Konrad Piasecki. - Żona Zbigniewa Ziobry zadzwoniła do nas i stanowczo zaprzeczyła, że pan Kowalczyk jest kolegą jej męża - powiedział.

W przerwie programu - jak słyszymy - prezydencki minister Andrzej Dera miał powiedzieć prowadzącemu rozmowę, że studiowanie z kimś na jednym roku nie oznacza tego, że wszyscy "muszą być znajomymi".

Zareagował także współpracownik Zbiegniewa Ziobro, wiceszef komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. "W ogóle red. Konrad Piasecki przed puszczeniem fejka w jakikolwiek sposób próbował zweryfikować swoje przypuszczenia? Przecież kaliber takich doniesień jest bardzo duży i doświadczony dziennikarz powinien mieć tego świadomość. Czy p. Piasecki przeprosi Zbigniewa Ziobrę" - zapytał Kaleta.

Po programie na zarzuty odpowiedział sam Piasecki: - Wpis Pana Rzecznika jest klasyczna dezinformacją. Powiedziałem, że p. Kowalczyk opowiada o tym, że jest kolegą ze studiów i znajomym min. Ziobry. Tyle - napisał dziennikarz na Twitterze.

Kim jest Grzegorz Kowalczyk?

Grzegorz Kowalczyk - jak pisaliśmy na money.pl - to radca prawny z Częstochowy, którego zatrudnienie w swoim banku Leszkowi Czarneckiemu proponował Marek Chrzanowski. Bankier twierdzi, że były już szef KNF żądał w zamian wynagrodzenia w wysokości 40 mln zł.

Podczas nagranej przez Czarneckiego rozmowy z 28 marca, Chrzanowski zarzekał się, że z Kowalczykiem nic go nie łączy. Sam radca prawny w rozmowie z money.pl we wtorek przyznał jednak, że byłego szefa KNF zna i "zapewniał obsługę prawną firmom rodziny małżonki pana Chrzanowskiego".

Wkrótce okazało się też, że Kowalczyk zasiada w radzie nadzorczej Plus Banku kontrolowanego przez Zygmunta Solorza- Żaka. Pytany o to, czy także w tym przypadku polecał go Chrzanowski, początkowo zaprzeczał, ale właśnie zmienił zdanie.

Zapytany przez reportera TVN24 w czwartek o okoliczności powołania do rady nadzorczej Plus Banku, Kowalczyk przyznał: "Zostałem zapytany przez pana Marka Chrzanowskiego, czy chciałbym wejść w skład rady nadzorczej Plus Banku. Wyraziłem na to zgodę".

Kowalczyk przyznał też, że wcześniej Chrzanowski pytał go, czy chce zasiadać w radzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Radca prawny trafił do rady GPW na kilka miesięcy w 2017 r. Formalnie Kowalczyka rekomendował państwowy bank PKO BP.

Nowe światło na tę nominację rzucił w czwartek sam premier Mateusz Morawiecki. Na pytanie reportera Reutersa podczas konferencji z premierem Czech Andrejem Babisem, szef polskiego rządu powiedział: "Ta rekomendacja tego pana, o którego pan zapytał, to jest rekomendacja ze strony NBP".

Na czele NBP od 2016 roku stoi Adam Glapiński, który podobnie jak Marek Chrzanowski jest pracownikiem naukowym SGH. To właśnie Glapiński rekomendował Chrzanowskiego do KNF.

Money.pl próbował z prezesem NBP porozmawiać o sprawie KNF podczas Kongresu 590 w Rzeszowie, ale na większość pytań nie zareagował. - Na razie nie chcę komentować - stwierdził.

Śledztwo z polecenia Ziobry

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował po publikacji "Gazety Wyborczej", że polecił wszcząć śledztwo ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa przez szefa KNF. - Wstępne kwalifikacja to przekroczenie uprawnień - dodał.