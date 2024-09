Malują banderowskie flagi i hasła. Szuka ich wrocławska policja

Funkcjonariusze z Komendy Policji we Wrocławiu opublikowali film, na którym zobaczyć można dwóch młodych mężczyzn, którzy od kilkunastu dni malują na wrocławskich murach czarno-czerwone flagi. Opatrują je napisem "Batko nasz Bandera" i "Sława UPA". Wszystko wskazuje na to, że to rosyjskie prowokacje.