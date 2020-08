Małopolska. Wszedł na ołtarz. Wcześniej słuchał techno

Do zdarzenia doszło podczas koncertu Krakowskiego Kwintetu Harfowego, który odbywał się w tynieckim opactwie benedyktynów. Został on przerwany przez pojawienie się niecodziennego gościa. Do świątyni wszedł, ubrany jedynie w szorty mężczyzna. Wspiął się na ołtarz, gdzie pozował w sposób przypominający dawanie błogosławieństwa, a także...zaczął tańczyć.

Jeśli okaże się, że mężczyzna był poczytalny, to jest wielce prawdopodobne, że zostanie wytoczony mu proces z art.196 kodeksu karnego. Mówi on, że "kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".