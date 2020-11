Małopolska.Tragedia rodzinna. Nie żyją dwie osoby

Jak informuje RMF FM, kobieta i mężczyzna mieli rany postrzałowe głowy. Wiadomo, że to małżeństwo w wieku 66 i 59 lat.

Zwłoki kobiety znaleziono w łóżku, natomiast ciało mężczyzny w innym pokoju. Obok niego leżała broń palna. Niewykluczone więc, że doszło tam do tzw. rozszerzonego samobójstwa.

Policja zanim dostała się do środka, dostała zgłoszenie od syna ofiar. Nie mógł się on dostać do środka domu. Zablokowane były wszystkie drzwi wejściowe.