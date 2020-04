Mało deszczu i coraz chłodniej. Prognoza pogody na najbliższe dni

Pogoda. Do poniedziałku na ogół sucho. Słońce będzie przeplatać się z chmurami

Koniec tego tygodnia i początek następnego, to stabilna pogoda, którą zagwarantuje nam wyż rozciągający się na północy i północnym-zachodzie Europy. Każdego dnia prognozujemy zatem zarówno momenty ze słońcem, jak i z większą ilością chmur. W piątek to większe zachmurzenie zaznaczy się głównie w południowej Polsce, w sobotę na północnym-wschodzie, a w niedzielę i w poniedziałek utrwali się podział na słoneczne regiony zachodnie i nieco bardziej zachmurzony wschód. Niestety, chmury te nie przyniosą większego deszczu. Jeżeli już gdzieś popada, to głównie na północnym-wschodzie. W piątek opady pojawią się w górach. Będzie to deszcz punktowy i przelotny, dodatkowo bardzo słaby, w związku z czym susza na pewno się pogłębi.