Małe dziecko rzucało królikami o podłogę. Rodzice tylko zachęcali

Policji udało się ustalić, kim są rodzice dziewczynki, która znęcała się nad zwierzętami w ich obecności.

Funkcjonariusze dotarli do domu, gdzie sfilmowano dziecko. W ich asyście inspektorki Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Koszalinie odebrały maltretowane gryzonie. Policja prowadzi w sprawie dochodzenie. Możliwe, że rodzice dziewczynki odpowiedzą przed sądem za znęcanie się nad zwierzętami.​>Króliki przebywały w obskurnej klatce na zewnątrz budynku. Właściciel – dziadek dziewczynki przyznał policjantom, że wczoraj dał wnuczce kilka królików do zabawy - donosi koszalininfo.pl.​Nagranie z bulwersującej "zabawy" trafiło do sieci. Widać na nim, jak około 2-letnia dziewczynka stoi wśród królików, podnosi je i z całej siły ciska nimi o ziemię. W tle słychać dorosłych, którzy zamiast zwrócić dziecku uwagę, chwalą je i się śmieją. Film udostępniono na Facebooku ponad 17 tys. razy.​