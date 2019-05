Majówka chłodna i deszczowa

Słońce, bezchmurne niebo i ciepłe powietrze. Polacy marzą o takiej właśnie pogodzie na najbliższe, pierwsze dni maja. Majówka trwa w najlepsze – wielu z nas rozpoczęło swój urlop od poniedziałku. Sprawdzamy czy pogoda dopisze.

Dzisiaj i jutro możemy liczyć na ładną i słoneczną aurę. Pod koniec tygodnia pojawi się deszcz, a w górach nawet śnieg. Ekspert pogodowy Jarosław Turała zdradza Wirtualnej Polsce, co odpowiada za te zmiany:

– Polska leży na skraju płytkiego ośrodka niskiego ciśnienia znad Ukrainy w polu obniżonego ciśnienia. Więcej chmur powinno pojawić się na wschodzie oraz w całym pasie Polski wschodniej. Tam nie są wykluczone przelotne opady deszczu oraz burze, podczas których może spaść grad o średnicy do 2 cm – ostrzega ekspert.

Na termometrach zobaczymy dziś od 15 do 18 stopni C. Chłodniej będzie w górach – tam trzeba przygotować się na maksymalnie 8 stopni C.