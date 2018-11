Majchrowski: premier skłamał na temat mój i krakowian

"Zlikwidowanie smogu w Krakowie w 2-3 lata jest niemożliwe" - powiedział Jacek Majchrowski w "Rzeczpospolitej". Skomentował także sprostowanie, zamieszczone przez premiera Mateusza Morawieckiego. "Skłamał na mój temat i na temat krakowian, którzy w walkę ze smogiem się zaangażowali" - zaznaczył.



"To typowe hasła kampanijne. Pani Wassermann obiecuje wszystko, łącznie z tym co jest niemożliwe. Ja zawsze stałem na gruncie realizmu i mówiłem o tym co można, a czego nie można" - mówi w "Rzeczpospolitej" obecny prezydent Krakowa, komentując plany Małgorzaty Wassermann.