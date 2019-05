Magdalenę Adamowicz ochroni immunitet. Co zrobi prokuratura w Polsce?

Magdalenę Adamowicz, która z list Koalicji Europejskiej dostała się do Parlamentu Europejskiego, od ogłoszenia wyników wyborów chroni europoselski immunitet. A to oznacza, że prokuratorskie postępowanie, w którym śledczy postawili jej zarzuty będzie musiało być formalnie zawieszone.



Z formalnego punktu widzenia, od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu Magdalenę Adamowicz chroni europoselski immunitet. A to oznacza, że bez zgody Parlamentu Europejskiego nie może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej oraz że postępowanie karne wszczęte wobec nieij przed dniem wyboru ulega zawieszeniu do czasu wygaśnięcia mandatu.