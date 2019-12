Magdalena Adamowicz zapowiada: Powstanie Instytut Pawła Adamowicza

W środę wieczorem w Gdańsku odbyła się gala wręczenia Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza. Żona zamordowanego prezydenta Gdańska zapowiedziała, że powstanie Instytutu Pawła Adamowicza.

- Równość to przede wszystkim godne traktowanie drugiego człowieka, równość to fundamenty człowieczeństwa, to dbałość i przestrzeganie praw człowieka - powiedziała Adamowicz na gali Zapowiedziała również, że powołany zostanie Instytutu Pawła Adamowicza. Nie zdradziła jednak żadnych szczegółów na temat jego powstania.