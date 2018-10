Magda Brzeska o Patryku Jakim: "To jedyny polityk, który zaoferował mi pomoc"

- Z PiS nigdy nie było mi po drodze, byłam sceptyczna wobec komisji weryfikacyjnej. Ale to Patryk Jaki był tym, który jako jedyny przyszedł do mnie z pomocą. Dziś rozumiem jego frustrację - mówi WP Magda Brzeska, córka zamordowanej Jolanty Brzeskiej, ofiary dzikiej reprywatyzacji.

Córka Jolanty Brzeskiej , którą znaleziono spaloną w Lesie Kabackim w 2011 r., odnosi się w rozmowie z nami do pojawiających się spekulacji, jakoby z powodu przegranej Patryka Jakiego w wyborach prezydenckich w Warszawie, kierowana przez niego komisja miała przestać działać.

Wiceminister sprawiedliwości wątpliwości zasiał sam, tuż po wyborach, w rozmowie z Wirtualną Polską. Mówił wtedy: - Nie wykluczam, że zrezygnuję z szefostwa w komisji. Nie wiem, jakie plany względem tej instytucji będzie miał stołeczny ratusz. Dorobek komisji jest ogromny, ostatnie miesiące spędziłem śpiąc w swoim gabinecie, siedząc nad tonami dokumentów, ale nie chcę nikogo uszczęśliwiać na siłę. Chciałem, żeby moja praca miała znaczenie. Ja wiem, że miała i jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy. Nikt by tego za nas nie zrobił.

Ale komisja weryfikacyjna będzie działać nadal. Patryk Jaki wie, jak wielka fala krytyki zalałaby go, gdyby faktycznie przestał z powodu wyborczej porażki kierować komisją. Jest zresztą do tego najlepiej przygotowany.

Magda Brzeska w rozmowie z WP chwali Jakiego za działalność na rzecz poszkodowanych przez dziką reprywatyzację. - Z PiS nigdy nie było mi po drodze. Byłam bardzo sceptyczna, gdy powstawała komisja weryfikacyjna. Byłam przekonana, że stanie się ona jedynie tworem politycznym. Ale to Patryk Jaki był jedynym politykiem, który zapytał się mnie, czy ja czegoś potrzebuję i jak może mi pomóc. Zostawił swój numer telefonu. Powiedział, że rozumie, w jakiej jestem sytuacji. Nie zrobił tego w świetle reflektorów. To bardzo ważne - mówi nam córka zamordowanej ofiary mafii reprywatyzacyjnej.

Jak dodaje: - Chciałabym, żeby komisja działała dalej, ale nie ukrywajmy: ona zderza się z "betonem". Ratusza i sądowym. Rozumiem zmęczenie Patryka Jakiego, rozgoryczenie, frustrację. Trzeba zastanowić się, co z tym dalej zrobić.

Mówiąc o "zderzeniu z betonem", Magda Brzeska ma na myśli to, iż komisja przyznaje np. odszkodowania, które na razie są jednak jedynie "wirtualne".

- Przyznano mi 100 tys. zł odszkodowania. Gdyby nie działania komisji weryfikacyjnej, nie mogłabym liczyć na żadne pieniądze. Ale mamy sytuację patową, bo komisja pieniądze przyznaje, ale one są na razie wirtualne, o wszystkim zdecydują sądy - mówi córka śp. Jolanty Brzeskiej.

Żali się na tych polityków, którzy mogli zająć się sprawą, pomóc ofiarom dzikiej reprywatyzacji, ale nic nie zrobili. - Mamy nie tylko traumę reprywatyzacji, ale nierzadko trudną sytuację rodzinną czy ekonomiczną. Cały pakiet tragedii, które się na siebie nakładały. I nikt nam nie pomagał. Byliśmy traktowani per noga. Nikt z obozu przeciwnego, mam tu oczywiście na myśli PO, nie zachował się wobec mnie jak człowiek. Zachował się tak tylko Patryk Jaki - mówi Magda Brzeska.

Przyszły prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówi Wirtualnej Polsce, że jeśli będzie taka potrzeba, komisja weryfikacyjna mogłaby zostać przeniesiona do stołecznego ratusza. Czy z Patrykiem Jakim na jej czele? - Wszyscy widzieliśmy, że ta komisja była używana jako oręż do walki politycznej. Zwrócono do miasta tylko 11 mln zł, a nie żadne miliardy, jak twierdzi Patryk Jaki, i został jeden wielki chaos - twierdzi Rafał Trzaskowski.