Macierewicz zarzucił kłamstwo Kosiniakowi-Kamyszowi. "Broni Putina"

- Żaden polityk nie ma możliwości uznania albo zakwestionowania raportu. Nie może tego zrobić nawet prezydent. To może zrobić tylko komisja badająca sprawę. Pan Kosiniak-Kamysz mówi, że to nie Rosjanie są winni, tylko polscy piloci. To jest problem nie tylko moralny, ale też polityczny — podkreślił Macierewicz. — To nie jest spór merytoryczny, bo merytorycznie nie ma wątpliwości, że samolot został wysadzony, to jest działanie polityczne — podtrzymał swoją narrację polityk.