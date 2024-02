Macierewicz musi przeprosić. Sąd uznał jego słowa za skandaliczne

Jest to finał sprawy z maja 2020 roku. Wówczas Roman Giertych złożył zawiadomienie do sądu przeciwko Antoniemu Macierewiczowi w imieniu swoich klientów: Donalda Tuska, Tomasza Siemoniaka i Radosława Sikorskiego. Było to reakcją na wpis Macierewicza, w którym zarzucił wspomnianym "ukrywanie przestępców, sprawców tragedii smoleńskiej".