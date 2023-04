M1224 MaxxPro po ataku rosyjskiego czołgu. Ukraińcy pokazali nagranie

Amerykański wóz opancerzony przetrwał uderzenie z ciężkiej artylerii. Ukraińskie kanały na telegramie opanowało nagranie, na którym widać M1224 MaxxPro po walkach o Bachmut. Z relacji ukraińskiego żołnierza wynika, że pojazd został trafiony przez pocisk z rosyjskiego czołgu T-80. Nie ma pewności, co do daty nagrania, jednak niewykluczone, że do sytuacji doszło na przestrzeni ostatnich tygodni, w czasie trwania krwawych walk o miasto.