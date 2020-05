Łukasz Szumowski: Jarosław Kaczyński nigdy na mnie nie naciskał. Jest apel do opozycji

Wybory 2020. Łukasz Szumowski mówi o terminach

Tłumaczył także, dlaczego wybory w formie bezpośredniej mogłyby odbyć się dopiero za dwa lata. "Czas do wyszczepienia polskiej populacji to będzie co najmniej półtora roku. Jeśli więc opozycja troszczy się o bezpieczeństwo obywateli, to powinna zgodzić się na przełożenie wyborów o dwa lata" - mówi w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".