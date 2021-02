Wyrok Trybunału może się przyczynić do większej liczby aborcji? "Istnieje pewna furtka"

Po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego 27 stycznia, Polska stała się formalnie jednym z najbardziej restrykcyjnych aborcyjnie krajów na świecie. Z istniejących do tej pory trzech przesłanek umożliwiających legalną terminację ciąży, wykreślono argumentację embriopatologiczną, odwołującą się do ciężkiej lub nieodwracalnej wady płody. W roku 2019 z 1110 wykonanych zabiegów, aż 97 proc. dotyczyło właśnie tego punku.

I właśnie ten przypadek, bez względu na uzasadnienie do wyroku Trybunału - może być od dzisiaj interpretowany w znacznie szerszym, niż do tej pory zakresie. Paradoksalnie, choć intencją ponad 100 posłów kierujących swoje pytanie do TK było zaostrzenie prawa aborcyjnego, mogą się oni przyczynić do wzrostu liczby zabiegów, albo utrzymania ich na stałym poziomie. Dlaczego?